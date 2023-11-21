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25 фотографий, которые удивительно совпадают с кадрами саги «Игра престолов»

25 фотографий, которые удивительно совпадают с кадрами саги «Игра престолов»

По следам съемок сериала «Игра престолов». Блогер-путешественник из Германии, который является ещё и горячим поклонником саги «Игра престолов», известный в Сети как Giedre, посещает места, которые знакомы всем любителям культового фильма, делает там фотографии, а потом совмещает их с кадрами из фильма и выкладывает в своём Инстаграме.

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