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Журналист Кремлёвского пула прочит скорую "битву" Украины с Западом: "А потом всё схлопнется"

Журналист Кремлёвского пула прочит скорую "битву" Украины с Западом: "А потом всё схлопнется"

Напряжённость между Украиной и Западом продолжает увеличиваться – мир ждёт нарастание двух противоположных нарративов, которые преследуют одну цель, считает журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, пророчащий скорую "битву", исход которой всё равно закономерен: "А потом всё схлопнется".

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