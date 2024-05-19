Напряжённость между Украиной и Западом продолжает увеличиваться – мир ждёт нарастание двух противоположных нарративов, которые преследуют одну цель, считает журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, пророчащий скорую "битву", исход которой всё равно закономерен: "А потом всё схлопнется".
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