Напряжённость между Украиной и Западом продолжает увеличиваться – мир ждёт нарастание двух противоположных нарративов, которые преследуют одну цель, считает журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, пророчащий скорую "битву", исход которой всё равно закономерен: "А потом всё схлопнется".