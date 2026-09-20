Денис Пестунов: Выборы — это не формальность, а огромная ответственность каждого за будущее России

Председатель Общественной палаты Смоленской области Денис Пестунов поделился своим мнением о том, насколько важно и необходимо принимать участие в выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, которые проходят по всей стране с 18 по 20 сентября: «Выборы — это не формальность, а огромная ответственность каждого за будущее России.