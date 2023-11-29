Сеть современных травматологических центров расширят в Новосибирской области

Помощь специалистов станет доступнее пациентам со сложными сочетанными травмами.В Новосибирской области расширят сеть современных травматологических центров, где смогут получать помощь пациенты с сочетанными повреждениями.
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