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ACB. «Баскет Корунья» примет «Валенсию», «Барселона» сыграет с «Ховентудом»

«Баскет Корунья» – «Валенсия». «Барселона» примет «Ховентуд». АСВ Регулярный чемпионат Баскет Корунья – Валенсия Дата проведения 5 января, 14.

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