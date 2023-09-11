Неспешный разговор

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А что там про членство России в ВТО?

А что там про членство России в ВТО?

 Pavel_V   Немного википедии: 22 августа 2012 г. Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО).

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Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
Для чего автор, задаёт вопросы на которые сам знает ответы. ВТО, обычная кормушка для олигархов РФ. Более того, моя страна платит немалые деньги в качестве членских взносов, но самое своеобразное, что не прописан порядок выхода из ВТО, его членов. В данном случае, В. Путин должен сам принять политическое решение о выходе РФ из ВТО, как из никчемной для моей страны организации.
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