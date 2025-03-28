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Квартальнов о реакции игроков на провокации ЦСКА: «Здорово, что ребята мало удаляются. Дисциплина – ключ к хорошей игре. Если нахватать удалений, это будет проблематично»

Минское «Динамо» победило клуб из Москвы (3:5) и ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина. – Чувствуете, что атмосфера, адреналин стали еще выше? – Уровень ошибки очень много значит.

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