За пятерку - бургер: отличников и хорошистов Тотального диктанта наградили в Уссурийске

За пятерку - бургер: отличников и хорошистов Тотального диктанта наградили в Уссурийске

Во вторник, 19 апреля, заслуженные награды вручили самым грамотным участникам Тотального диктанта в Уссурийске.

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