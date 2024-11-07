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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аналитик ESPN о Егоре Демине: «Прогнозирую ему игру с 20 результативными передачами в этом году»

Бывший студенческий тренер, аналитик ESPN Фрэн Фраскилла высоко оценил выступление российского баскетболиста: «Я подсчитывал «условные передачи», когда был молодым тренером, еще до введения этого в НБА.

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