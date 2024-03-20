В Петрозаводске стартовал конкурс «Педагог года»

Более сотни педагогов начали соревнование за звание лучшего в профессии В петрозаводской школе №55 состоялась церемония открытия муниципального конкурса «Педагог года-2024», имеющего уже более чем 30-летнюю историю.
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