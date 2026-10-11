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Регионы России

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ЦСКА и «Родина» сыграют в 10-м туре Российской Премьер-Лиги

ЦСКА и «Родина» сыграют в 10-м туре Российской Премьер-Лиги

Перед предстоящим поединком ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. В предыдущем туре армейцы победили махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1, благодаря трем забитым мячам.

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