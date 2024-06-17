Белоусов поздравил военных с освобождением Старомайорского

Министр обороны России Андрей Белоусов направил благодарственные телеграммы 218-му танковому и 394-му мотострелковому полкам, которые принимали участие в освобождении села Старомайорское в ДНР, 17 июня сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.
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