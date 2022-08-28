Американист Дробницкий: Кураторы докладывают в США, что ослабляют Россию через Украину

Эксперт в сфере политологии, специализирующийся на американистике, Дмитрий Дробницкий выступил с утверждением о том, что Соединённые Штаты Америки воспринимают Украину в качестве инструмента, направленного на ослабление Российской Федерации.
Эксперт в сфере политологии, специализирующийся на американистике, Дмитрий Дробницкий выступил с утверждением о том, что Соединённые Штаты Америки воспринимают Украину в качестве инструмента, направленного на ослабление Российской Федерации.
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