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Американист Дробницкий: Кураторы докладывают в США, что ослабляют Россию через Украину

Американист Дробницкий: Кураторы докладывают в США, что ослабляют Россию через Украину

Эксперт в сфере политологии, специализирующийся на американистике, Дмитрий Дробницкий выступил с утверждением о том, что Соединённые Штаты Америки воспринимают Украину в качестве инструмента, направленного на ослабление Российской Федерации.

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