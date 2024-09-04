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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кержаков о продолжении тренерской карьеры: «Сейчас не время об этом говорить. Я только уволился. Ближайшие планы – поспать»

Вчера стало известно об уходе 41-летнего специалиста из «Кайрата».  «Что касается возможных вариантов продолжения карьеры, то сейчас не время об этом говорить и рассуждать.

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