В Израиле осудили торжественные похороны Лаймониса Эзергайлиса, которого российские НПО связывают с Латышским легионом СС

Похороны Лаймониса Эзергайлиса в Латвии В Латвии прошли торжественные похороны 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, которого российские неправительственные организации называют бывшим военнослужащим Латышского легиона СС.
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