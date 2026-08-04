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В Израиле осудили торжественные похороны Лаймониса Эзергайлиса, которого российские НПО связывают с Латышским легионом СС

В Израиле осудили торжественные похороны Лаймониса Эзергайлиса, которого российские НПО связывают с Латышским легионом СС

Похороны Лаймониса Эзергайлиса в Латвии В Латвии прошли торжественные похороны 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, которого российские неправительственные организации называют бывшим военнослужащим Латышского легиона СС.

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