По данным ЦГМС в Волгоградской области 1 февраля: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
По данным ЦГМС в Волгоградской области 1 февраля: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления.