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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рико Верховен: «Когда бой с Усиком был остановлен, мы с моим углом не могли в это поверить. У нас остались нерешенные вопросы»

Кикбоксер Рико Верховен высказался о поражении от Александра Усика в боксерском поединке. «Когда бой был остановлен, мы с моим углом просто не могли в это поверить.

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