Пентагон не одобрил передачу Украине третьей страной зенитных ракет для системы Patriot. Об этом со ссылкой на неназваные источники в ночь на 20 октября сообщила газета Washington Post .
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