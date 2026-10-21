С 24 октября по 7 ноября в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) проведут три научных фестиваля в рамках республиканского проекта «Физико-химический прорыв».
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