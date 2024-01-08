Эксперт Елена Ракутина посоветовала носить бриллианты в офис

Стиль бизнес-леди строится на едином "золотом" правиле — надевать не более трех украшений, однако в некоторых случаях его можно нарушить, рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.
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