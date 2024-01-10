Приметы на 11 января: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 11 января — это Страшный день. В этот день свою силу показывают злые духи. Хорошие приметы: что можно делать День нужно провести в кругу друзей и семьи, чтобы нечистая сила не захватила ваши мысли, пока вы в одиночестве.
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