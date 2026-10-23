«С 2023 года я преподаю дисциплину «Основы российской государственности» (ОРГ). Особенность моего опыта заключается в параллельной работе с двумя группами студентов: российскими учащимися и иностранными студентами из Узбекистана, обучающимися по программе двойных дипломов дистанционно, не покидая своей страны», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая первые результаты преподавания курса ОРГ в вузах.
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