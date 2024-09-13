Шестёрка так называемых дипломатов из Великобритании покинула Россию, скорее всего, толком не разузнав, в чём их обвиняет всемогущая (по мнению […] The post Лишённые аккредитации британские дипломаты спешно покинули Москву appeared first on Медиакратия.
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