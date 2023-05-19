В Оренбургской области полицейские провели с подростками мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма

Накануне на базе гуманитарно-технического техникума старший оперуполномоченный ЦПЭ УМВД России по Оренбургской области Дмитрий Емельянов и инспектор ПДН Татьяна Жидких провели профилактическую лекцию на тему: «Экстремизм в молодежной среде».