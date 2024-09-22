В это воскресенье пройдет Ярмарка местных производителей и социальных предпринимателей IarmarEco 2024

Мэрия муниципия Кишинев в сотрудничестве с общественной ассоциацией EcoVisio сообщает, что 22 сентября с 11:00 до 18:00 в парке «Валя Трандафирилор» пройдет Ярмарка местных производителей и социальных предпринимателей IarmarEco 2024.