Аэроорт Алматы обратился к горожанам

Дополнительный заезд открыли в воздушной гавани Алматы. Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы, открыт дополнительный заезд на пандус в зону вылета на второй этаж, со стороны улицы Ахметова.
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