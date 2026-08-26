Акции Victoria’s Secret выросли почти на 300% за год

Рост на 300% за год — это не про криптовалюты и не про очередной стартап из Кремниевой долины. Речь о компании, которую еще пару лет назад большинство инвесторов списывали со счетов как «пережиток прошлого».
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