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Мировое обозрение

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Акции Victoria’s Secret выросли почти на 300% за год

Акции Victoria’s Secret выросли почти на 300% за год

Рост на 300% за год — это не про криптовалюты и не про очередной стартап из Кремниевой долины. Речь о компании, которую еще пару лет назад большинство инвесторов списывали со счетов как «пережиток прошлого».

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