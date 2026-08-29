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Рязанские новости

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Улица Новая в Рязани может обновиться в 2027 году

Улица Новая в Рязани может обновиться в 2027 году

Ремонт улицы Новой в Рязани возможен в 2027 году, если средства будут предусмотрены в бюджете. Проектная документация уже готова, планируется полная замена дорожного полотна, тротуары и заездные карманы для транспорта.

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