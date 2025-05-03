В Сибирском Зоопарке поселился крошечный уральский медвежонок

В Сибирском Зоопарке в поселке Никола Иркутского района Приангарья, расположенном неподалеку от Листвянки, пополнение – крошечный медвежонок из южной части Уральских гор стал новым обитателем центра реабилитации.
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