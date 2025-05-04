На загадочной вершине вулкана в Венгрии нашли сотни металлических предметов

Новое исследование с использованием лазеров и находок в поле показало, что древние жители Венгрии спрятали как минимум шесть металлических кладов вокруг загадочного поселения на холме еще в XV веке до нашей эры.
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