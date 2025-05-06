Замком батальона 810-й бригады Черноморского флота с позывным Марик сообщил: подразделения украинской армии пытались спровоцировать русские войска на удары по гражданским целям в Курской области, чтобы дискредитировать российские вооруженные силы.
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