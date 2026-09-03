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Царьград

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Горячая вода ускорила варку картофеля для российских кулинаров

Горячая вода ускорила варку картофеля для российских кулинаров

Узнайте больше о правильных пропорциях соли при варке картофеля и о том, как избежать ошибок, которые приводят к неравномерной готовности и клейкости пюре.

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