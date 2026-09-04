Еврокомиссия уточняет количество санкционных пакетов против России

На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Джилл сообщил, что Европейский союз уже принял 22 пакета санкций против России, направленных на воздействие на российскую экономику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ «Сторублевка» уби...
- Москва запускает ...
- ЛЛ Питер в шоке: кто...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым