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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бала о не выходе в старте: «Как и любой футболист, хочу играть от начала и до конца матча. Но все, что происходит у нас – это справедливо и честно, поэтому я доволен»

– С приходом Назара и Кленкина ты не выходишь в старте. Это как-то сказывается на тебе? – На мне это никак не сказывается.

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