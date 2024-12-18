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Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке

С 22 по 23 декабря в Кирово-Чепецке пройдет четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 4-й этап Кирово-Чепецк Расписание трансляций 22 декабря, воскресенье Женщины, 5 км, классический стиль 10:30 Матч ТВ, Матч! Арена Мужчины, 10 км, классический стиль 13:00 Матч ТВ, Матч! Арена 23 декабря, понедельник Женщины, спринт, классический стиль  Квалификация – 10:30, финалы – после 12:30 Мужчины, спринт, классический стиль  Квалификация – 11:00, финалы – после 12:30   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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