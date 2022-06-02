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Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов среды

Мировые цены на нефть в среду на разных торговых площадках демонстрировали положительную динамику.Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,59 доллара и составили 115,26 доллара за баррель.

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