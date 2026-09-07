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Север Пресс

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Жители Муравленко почти тысячу раз звонили по номеру 112 за август

Жители Муравленко почти тысячу раз звонили по номеру 112 за август

В Муравленко за август приняли 954 вызова по номеру 112. За этот же период в городе зарегистрировали два пожара и 14 ДТП, сообщили в группе «ВКонтакте» ЕДДС города.

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