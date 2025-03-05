Власти ХМАО после провальной подготовки зимников решили обратиться к опыту нефтяников

Власти Ханты-Мансийского автономного округа будут менять подходы к подготовке зимних дорог после негативного опыта в этом сезоне, когда в конце декабря была готова лишь половина зимников и ледовых переправ.
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