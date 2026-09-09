📷❗️В ходе III-го международного технологического конгресса и выставки «Технологии», проходящих с 8 по 10 сентября в КВЦ «Патриот», отечественная экспозиция перспективных радиоэлектронных средств традиционно привлекла пристальное внимание профильных специалистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым