Собянин принял решение об оказании матпомощи ветеранам-афганцам и их семьям

В честь 35-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана Правительство Москвы приняло решение о выплате единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам-афганцам, а также семьям погибших в Афганистане военнослужащих, проживающим в столице.