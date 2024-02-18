Собянин принял решение об оказании матпомощи ветеранам-афганцам и их семьям

В честь 35-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана Правительство Москвы приняло решение о выплате единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам-афганцам, а также семьям погибших в Афганистане военнослужащих, проживающим в столице.
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