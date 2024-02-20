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Костромские десантники штурмом взяли опорпункт ВСУ на артемовском направлении

Костромские десантники штурмом взяли опорпункт ВСУ на артемовском направлении

Штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск на артемовском направлении штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили положение ВС РФ по переднему краю.

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