Костромские десантники штурмом взяли опорпункт ВСУ на артемовском направлении

Штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск на артемовском направлении штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили положение ВС РФ по переднему краю.
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