Командир Калгуев: ВСУ упустили заход российских бойцов в Александрополь в ДНР

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Украинские войска в Александрополе в ДНР оказались не готовы к штурму. Заход российских войск в населенный пункт ВСУ «проморгали», рассказал ТАСС командир штурмового взвода 242-го полка группировки войск «Центр» Жиомарбай Калгуев.
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