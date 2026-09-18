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Новости Липецка

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Липчане пожаловались на сбой мобильного интернета

Липчане пожаловались на сбой мобильного интернета

В Липецке на время выборов обеспечен доступ к wi-fi только в пяти общественных пространствах. В регионе выйти в интернет можно на всех постоянных избирательных участках.

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