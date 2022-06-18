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Грэйсон Аллен перенес процедуру на пальце руки

Защитник «Милуоки» Грэйсон Аллен перенес процедуру на безымянном пальце левой руки. «Небольшая процедура» призвана устранить повреждение, мешавшее Аллену по ходу сезона-21/22.

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