Грэйсон Аллен перенес процедуру на пальце руки

Защитник «Милуоки» Грэйсон Аллен перенес процедуру на безымянном пальце левой руки. «Небольшая процедура» призвана устранить повреждение, мешавшее Аллену по ходу сезона-21/22.
Популярные статьи
- Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Израиль, Италия и Болгария поборются за золото в отдельных видах групповых упражнений
- «Бавария» выпустила футболки из фрагментов формы за десять чемпионских лет. Их быстро раскупили
- Александр Жуков: «У Непомнящего неплохие шансы на турнире претендентов. Надеемся, что Ян победит и вернет шахматную корону в Россию»
Свежие комментарии