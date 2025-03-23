Мокрый снег, сильный ветер: омских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды. Плохие погодные условия сохранятся до 24 марта.
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Мокрый снег, сильный ветер: омских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды. Плохие погодные условия сохранятся до 24 марта.