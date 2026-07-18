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Царьград

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Стало известно, кем дочь Владимира Машкова работает в США

Стало известно, кем дочь Владимира Машкова работает в США

Уехавшая из России дочь Владимира Машкова Мария рассказала, кем она работает в США.Мария Машкова, дочь народного артиста России Владимира Машкова, уехала из России в 2022 году и почти не появлялась в публичном поле.

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