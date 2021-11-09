smi.today

1 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир
    синхронно по всему полю а цензуры нет?Путин распорядилс...
  • Серж Южанин
    А вот и сам Рома "несдохнувший"...«Это пушечное мяс...
  • Татьяна Бобылева
    Те, кто добровольно был в АТО, это зверьё...шакалы...гиены вонючие.Ветераны АТО пред...

Сенаторы в США придумали новые санкции против «Северного потока — 2»

Сенаторы в США придумали новые санкции против «Северного потока — 2»

Новую инициативу по введению санкций против газопровода «Северный поток — 2» выдвинули члены Сената США от Республиканской партии, 8 ноября сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх