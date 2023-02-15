Захарова объяснила ажиотаж в США вокруг «неизвестных» воздушных объектов: скоро выборы, а тему РФ там довели до полного абсурда

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила ажиотаж в Соединенных Штатах вокруг «неизвестных» воздушных объектов тем, что в стране в скором времени состоятся выборы, а тему РФ там довели до полного абсурда.