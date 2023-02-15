Аргументы недели

98 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Российский полити...
  • Валерий Никитин
    делитесь, зажравшиеся твари!! зажмёте малое - потеряете ВСЁ. послушайте высказыванья бойцов: мы знаем, что дома не вс...Ходаковский преду...
  • Вячеслав Белослюдов
    Бабы везде одинаковые. Только бабло.«Страна»: любимая...

Захарова объяснила ажиотаж в США вокруг «неизвестных» воздушных объектов: скоро выборы, а тему РФ там довели до полного абсурда

Захарова объяснила ажиотаж в США вокруг «неизвестных» воздушных объектов: скоро выборы, а тему РФ там довели до полного абсурда

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила ажиотаж в Соединенных Штатах вокруг «неизвестных» воздушных объектов тем, что в стране в скором времени состоятся выборы, а тему РФ там довели до полного абсурда.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх