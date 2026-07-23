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Татар-информ

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Татарстан удвоил экспорт зерна по воде

Татарстан удвоил экспорт зерна по воде

Фото: филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ С начала навигационного периода 2026 года (с 24 апреля по 21 июля) специалистами татарстанского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК был зафиксирован значительный рост экспорта зерновых культур.

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