Татарстан удвоил экспорт зерна по воде

Фото: филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ С начала навигационного периода 2026 года (с 24 апреля по 21 июля) специалистами татарстанского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК был зафиксирован значительный рост экспорта зерновых культур.