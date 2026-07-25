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Царьград

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Одна строка превратится в две: что изменится в квитанции ЖКХ с 1 августа

Одна строка превратится в две: что изменится в квитанции ЖКХ с 1 августа

В квитанциях ЖКХ с 1 августа разделят начисления. Рассказываем об изменениях и новых квитанциях.С 1 августа 2026 года в России меняется порядок оформления квитанций за жилищно-коммунальные услуги.

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